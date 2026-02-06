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Опубликовано 6 февраля, 17:42

Песков сообщил о новом раунде переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время состоится новый раунд международных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

«Это будет скоро», — сообщил представитель Кремля журналистам.

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Напомним, 5 февраля в Абу-Даби прошёл второй день трёхсторонних переговоров по Украине. Кирилл Буданов* оценил беседу с США и Россией как конструктивную. В Кремле так же охарактеризовали подход сторон. В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что целью переговоров было достижение прочного и устойчивого мира.

Life.ru внимательно следит за переговорами по Украине и оперативно делится важнейшей информацией.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Александра Мышляева
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