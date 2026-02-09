В районе Запорожской АЭС сохраняется напряжённая обстановка из-за обстрелов ВСУ
ЗАЭС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cars and Travels
В районе Запорожской атомной электростанции сохраняется напряжённая обстановка из-за продолжающихся атак ВСУ. Как рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, обстрелы в окрестностях станции и прилегающего Энергодара не прекращались, пишет РИА «Новости».
По её словам, исключением становились лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались персоналом для проведения срочных ремонтных и восстановительных работ.
Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что ЗАЭС — российский объект, и любое совместное физическое управление станцией невозможно. Он пояснил, что станцией управляет российский оператор — АО «ЭО ЗАЭС», учреждённый концерном «Росэнергоатом». Персонал работает по российским законам, нормам и правилам. Напомним, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Запорожская АЭС должна перейти под совместный контроль Украины и Соединённых Штатов, а России достанется лишь частичная роль в её функционировании.
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