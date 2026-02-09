В районе Запорожской АЭС сохраняется напряжённая обстановка из-за обстрелов ВСУ

В районе Запорожской атомной электростанции сохраняется напряжённая обстановка из-за продолжающихся атак ВСУ. Как рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, обстрелы в окрестностях станции и прилегающего Энергодара не прекращались, пишет РИА «Новости».

По её словам, исключением становились лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались персоналом для проведения срочных ремонтных и восстановительных работ.