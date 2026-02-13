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Опубликовано 13 февраля, 06:31
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Заброшенные в Запорожье отряды зэков из «Шквала» сгинули в огне ФАБов

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Несколько групп укомплектованного бывшими заключенными украинского подразделения «Шквал», переброшенных в село Горькое Запорожской области, были уничтожены ударами авиационных бомб. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

«В Горькое противник забросил несколько групп боевиков «Шквала», которые были успешно уничтожены несколькими ударами ФАБ», — заявили собеседники TACC.

По их данным, речь идёт о подразделениях ВСУ, которые направили в населённый пункт для усиления позиций. Иные подробности произошедшего не приводятся.

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Ранее сообщалось, что свирепые «Волки да Винчи» и полк ВСУ «Шквал» потеряли десятки солдат при сбросе ФАБов в Запорожье. Тем временем колумбийский наёмник призвал сограждан не вступать в ряды ВСУ.

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Андрей Бражников
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