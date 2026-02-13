Несколько групп укомплектованного бывшими заключенными украинского подразделения «Шквал», переброшенных в село Горькое Запорожской области, были уничтожены ударами авиационных бомб. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

«В Горькое противник забросил несколько групп боевиков «Шквала», которые были успешно уничтожены несколькими ударами ФАБ», — заявили собеседники TACC.

По их данным, речь идёт о подразделениях ВСУ, которые направили в населённый пункт для усиления позиций. Иные подробности произошедшего не приводятся.