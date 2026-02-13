Сообщения о готовности Владимира Зеленского вывести ВСУ из Донбасса являются не более чем уловкой, призванной выиграть время, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он призвал не придавать значение заявлениям Киева по референдуму.

По словам сенатора, за подобными заявлениями стоит расчёт, что через несколько месяцев отношения Украины с США и ситуация между Европой и Штатами изменятся, и западные партнёры вновь усилят помощь. Однако Россия руководствуется задачами, поставленными верховным главнокомандующим, и будет их выполнять.

«Все свои условия мы уже обозначили давным-давно и в Стамбуле, и на последних переговорах. Если они их не выполняют, то вредят сами себе», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, ранее американское издание The Atlantic со ссылкой на двух советников Владимира Зеленского сообщило, что украинские власти допускают возможность территориальной уступки. Речь идёт об отказе от контроля над восточной частью ДНР.