Владимир Зеленский на словах стремится к урегулированию, но на деле лишь затягивает конфликт с Россией, уверен генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, все громкие заявления главы киевского режима направлены лишь на удержание.

«Зеленский каждый день удивляет весь мир новыми заявлениями. И все они направлены на то, чтобы каждый раз выставить себя в роли основного миротворца. Но он борется не за мир, а за собственную шкуру и всячески продлевает агонию собственного режима. Он заявляет одно, а делает совсем другое», — заявил Герой России в интервью NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Зеленский систематически отдаёт приказы, ведущие к эскалации: провокации на границе, обстрелы приграничных регионов и атаки на российских военных. Всё это говорит не о намерении остановить боевые действия, а о стремлении любой ценой продлить конфликт на Украине.