Зеленского обвинили в стремлении продлить конфликт с Россией, а не закончить его
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский на словах стремится к урегулированию, но на деле лишь затягивает конфликт с Россией, уверен генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, все громкие заявления главы киевского режима направлены лишь на удержание.
«Зеленский каждый день удивляет весь мир новыми заявлениями. И все они направлены на то, чтобы каждый раз выставить себя в роли основного миротворца. Но он борется не за мир, а за собственную шкуру и всячески продлевает агонию собственного режима. Он заявляет одно, а делает совсем другое», — заявил Герой России в интервью NEWS.ru.
Он подчеркнул, что Зеленский систематически отдаёт приказы, ведущие к эскалации: провокации на границе, обстрелы приграничных регионов и атаки на российских военных. Всё это говорит не о намерении остановить боевые действия, а о стремлении любой ценой продлить конфликт на Украине.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине может завершиться через несколько месяцев. Он анонсировал новый раунд переговоров с Россией, на которых вопрос территорий станет основной темой.
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