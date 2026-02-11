Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе. По данным Bloomberg, глава киевского режима принял предложение американской стороны и допустил, что встреча состоится 17 или 18 февраля.

При этом остаётся неясным, согласится ли Москва направить делегацию в США, отмечает агентство. Предыдущие трёхсторонние переговоры с участием России, Украины и Америки проходили на площадке Объединённых Арабских Эмиратов.

Зеленский охарактеризовал ту встречу как конструктивную. Он выразил уверенность, что при успешном развитии диалога урегулирование конфликта может занять всего несколько месяцев. Сейчас стороны согласовывают последовательность шагов, включая подписание документов. Зеленский полагает, что после следующего раунда сторонам удастся достичь взаимопонимания.

Экс-комик уточнил, что на переговорах в ОАЭ основное внимание уделялось механизмам прекращения огня. Участники пришли к общему знаменателю: любое перемирие потребует мониторинга с участием Соединённых Штатов. Зеленский констатировал расхождение в формулировках у трёх сторон и признал необходимость дальнейшей проработки деталей.