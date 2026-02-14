Рубио: На переговорах по Украине остались самые сложные вопросы

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине удалось сократить круг спорных вопросов, но остались самые сложные. Его слова прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы не знаем, серьёзно ли Россия относится к урегулированию конфликта в Украине», — добавил Рубио, отметив, что он лично в последнее время не участвует в переговорном процессе, но следит за его ходом.