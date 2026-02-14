Рубио: На переговорах по Украине остались самые сложные вопросы
Делегация Украины на переговорах в Абу-Даби. Обложка © Пресс-служба МИД ОАЭ
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине удалось сократить круг спорных вопросов, но остались самые сложные. Его слова прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы не знаем, серьёзно ли Россия относится к урегулированию конфликта в Украине», — добавил Рубио, отметив, что он лично в последнее время не участвует в переговорном процессе, но следит за его ходом.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с призывом активизировать усилия по завершению конфликта. Американский лидер также отметил, что, по его данным, российская сторона заинтересована в заключении соглашения. Новый раунд мирных переговоров между РФ, США и Украиной состоится 17–18 февраля в Женеве. Делегацию России из 15 человек возглавит помощник президента Владимир Мединский. Уже объявлен и состав делегации Киева.
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