Продолжение боевых действий на Украине выгодно прежде всего киевскому режиму, заявил депутат Госдумы, уроженец Одессы Анатолий Вассерман. По его словам, стоит конфликту прекратиться, как сразу же окажется под угрозой положение, а может и жизнь большинства нынешних украинских главарей.

На Западе затягивание боевых действий выгодно не всем, но многим, считает парламентарий. В первую очередь — оружейным лобби, которые получили уникальную возможность испытывать свои разработки в реальных боевых условиях, что всегда было главным аргументом потенциальных покупателей. Кроме того, конфликт продолжает подогреваться теми, кто всё ещё надеется с помощью Украины ослабить Россию.

Однако эти расчёты тщетны, уверен эрудит. Несмотря на видимость борьбы, Запад теряет от этого конфликта значительно больше, чем Россия. Судя по доступной экономической статистике и множеству косвенных признаков, ущерб западных стран несопоставимо выше.

«Я, кстати, совершенно спокойно отношусь ко всяким заявлениям на Западе о том, что мы, мол, должны любой целой и любым способом прекратить конфликт. Любую цену всегда платят из чужого кармана», — цитирует парламентария сайт MK.ru.