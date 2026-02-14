Вассерман объяснил, кому выгодно продолжение конфликта на Украине
Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru
Продолжение боевых действий на Украине выгодно прежде всего киевскому режиму, заявил депутат Госдумы, уроженец Одессы Анатолий Вассерман. По его словам, стоит конфликту прекратиться, как сразу же окажется под угрозой положение, а может и жизнь большинства нынешних украинских главарей.
На Западе затягивание боевых действий выгодно не всем, но многим, считает парламентарий. В первую очередь — оружейным лобби, которые получили уникальную возможность испытывать свои разработки в реальных боевых условиях, что всегда было главным аргументом потенциальных покупателей. Кроме того, конфликт продолжает подогреваться теми, кто всё ещё надеется с помощью Украины ослабить Россию.
Однако эти расчёты тщетны, уверен эрудит. Несмотря на видимость борьбы, Запад теряет от этого конфликта значительно больше, чем Россия. Судя по доступной экономической статистике и множеству косвенных признаков, ущерб западных стран несопоставимо выше.
«Я, кстати, совершенно спокойно отношусь ко всяким заявлениям на Западе о том, что мы, мол, должны любой целой и любым способом прекратить конфликт. Любую цену всегда платят из чужого кармана», — цитирует парламентария сайт MK.ru.
Напомним, следующий раунд переговоров по Украине пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Делегацию России возглавит помощник президента Владимир Мединский. Также уже объявлен состав делегации Украины. Со стороны США в переговорах примут участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.