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Опубликовано 16 февраля, 05:20

На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали сослуживцев, пытавшихся сдаться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Группа украинских военнослужащих, пытавшаяся сдаться российским военным на Запорожском направлении, была уничтожена сослуживцами. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным Кай.

«Наша «птица» ведёт их к месту дислокации, где находится группа, чтобы их забрать. Противник видит, что их люди сдаются, и начинает всеми силами наносить по ним удары», — уточнил военный.

По его словам, атака была произведена с применением дронов, сдавались шесть человек, но до точки дошли только двое.

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Ранее в зоне спецоперации был убит украинский майор «Альфы» СБУ (Группа «А» Центра специальных операций) Николай Ильчук. Где именно был ликвидирован офицер, неизвестно. До этого под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения Руслан Петренко. Он занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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