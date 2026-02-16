Песков подтвердил, что Дмитриев также будет присутствовать на переговорах в Женеве
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также будет присутствовать на трёхсторонних переговорах по Украине в Женеве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, он работает по отдельному треку — рабочая группа по вопросам экономического взаиможействия, активно продолжает работать. Ожидаем, что в Женеве пройдут и эти встречи в рамках группы», — отметил Песков.
Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. В Кремле объяснили этот выбор.
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