Песков подтвердил, что Дмитриев также будет присутствовать на переговорах в Женеве

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также будет присутствовать на трёхсторонних переговорах по Украине в Женеве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, он работает по отдельному треку — рабочая группа по вопросам экономического взаиможействия, активно продолжает работать. Ожидаем, что в Женеве пройдут и эти встречи в рамках группы», — отметил Песков.