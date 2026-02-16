Лечение, обучение, жильё: читателям Life.ru объяснили, как вернуть НДФЛ и что поменялось в правилах в 2026 году
Адвокат Глазунов: Более 15 млн россиян получают вычеты в беззаявительном порядке
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Читателям Life.ru напомнили, какие налоговые вычеты можно оформить и как изменится порядок получения возврата НДФЛ в 2026 году. По словам адвоката Дмитрия Глазунова, с этого года система становится проще и шире.
«С 2026 года государство делает беспрецедентный шаг, упрощая и расширяя возможности возврата части уплаченного НДФЛ», — говорит собеседник Life.ru.
Эксперт поясняет, что вычеты — это законный механизм, который позволяет либо уменьшить налогооблагаемый доход по НДФЛ, либо вернуть часть уже уплаченного налога при подтверждённых расходах. Обычно это траты на лечение, обучение, спорт, покупку жилья, а также ряд стандартных семейных вычетов.
Более 15 миллионов россиян уже получают вычеты в беззаявительном порядке, а общая налоговая экономия граждан составляет десятки миллиардов рублей в год.
Что, по словам эксперта, будет ключевым в 2026 году:
- Проактивное оформление: по ряду вычетов декларация 3-НДФЛ может не понадобиться, а в личном кабинете ФНС появится предзаполненное заявление на основе данных от организаций.
- Прогрессивная шкала НДФЛ: при более высокой ставке растёт и потенциальная сумма возврата.
- Семейная поддержка: для работающих родителей с двумя и более детьми заявляется механизм возврата части НДФЛ при соблюдении критерия нуждаемости.
- Лимиты по социальным вычетам: лечение, обучение и спорт суммируются в общий годовой лимит, отдельно обозначаются траты на обучение детей.
Какие вычеты чаще всего используют.
- Стандартные на детей: ежемесячно уменьшают базу по НДФЛ и действуют до достижения предельного дохода.
- Социальные: лечение, обучение (своё и детей), занятия спортом, отдельные страховые продукты.
- Имущественные: при покупке жилья и при выплате ипотечных процентов (самые ощутимые по суммам).
- Инвестиционные и специальные: ИИС/долгосрочное владение бумагами, а также отдельные новые поводы для стандартных вычетов.
Имущественные вычеты — самые «весомые». При покупке квартиры, дома или участка под ИЖС можно вернуть налог с расходов до двух миллионов рублей — максимум 260 000 рублей к возврату. Если жилье куплено в ипотеку, дополнительно можно вернуть налог с уплаченных процентов — с суммы до трёх миллионов рублей, а максимум к возврату составит 390 000 рублей.
Тема упрощения вычетов сейчас обсуждается и на уровне Госдумы. Вице-спикер Борис Чернышов направил обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением автоматизировать начисление вычетов по самым востребованным категориям. Аргумент — действующая процедура часто упирается в сбор документов и бюрократию, что особенно сложно для пожилых и маломобильных граждан.
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