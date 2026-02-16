Лечение, обучение, жильё: читателям Life.ru объяснили, как вернуть НДФЛ и что поменялось в правилах в 2026 году

Читателям Life.ru напомнили, какие налоговые вычеты можно оформить и как изменится порядок получения возврата НДФЛ в 2026 году. По словам адвоката Дмитрия Глазунова, с этого года система становится проще и шире.

«С 2026 года государство делает беспрецедентный шаг, упрощая и расширяя возможности возврата части уплаченного НДФЛ», — говорит собеседник Life.ru.

Эксперт поясняет, что вычеты — это законный механизм, который позволяет либо уменьшить налогооблагаемый доход по НДФЛ, либо вернуть часть уже уплаченного налога при подтверждённых расходах. Обычно это траты на лечение, обучение, спорт, покупку жилья, а также ряд стандартных семейных вычетов.

Более 15 миллионов россиян уже получают вычеты в беззаявительном порядке, а общая налоговая экономия граждан составляет десятки миллиардов рублей в год. Дмитрий Глазунов адвокат Московского Адвокатского Бюро «Глазунов и партнёры»

Что, по словам эксперта, будет ключевым в 2026 году:

Проактивное оформление: по ряду вычетов декларация 3-НДФЛ может не понадобиться, а в личном кабинете ФНС появится предзаполненное заявление на основе данных от организаций.

Прогрессивная шкала НДФЛ: при более высокой ставке растёт и потенциальная сумма возврата.

Семейная поддержка: для работающих родителей с двумя и более детьми заявляется механизм возврата части НДФЛ при соблюдении критерия нуждаемости.

Лимиты по социальным вычетам: лечение, обучение и спорт суммируются в общий годовой лимит, отдельно обозначаются траты на обучение детей.

Какие вычеты чаще всего используют.

Стандартные на детей: ежемесячно уменьшают базу по НДФЛ и действуют до достижения предельного дохода.

Социальные: лечение, обучение (своё и детей), занятия спортом, отдельные страховые продукты.

Имущественные: при покупке жилья и при выплате ипотечных процентов (самые ощутимые по суммам).

Инвестиционные и специальные: ИИС/долгосрочное владение бумагами, а также отдельные новые поводы для стандартных вычетов.

Имущественные вычеты — самые «весомые». При покупке квартиры, дома или участка под ИЖС можно вернуть налог с расходов до двух миллионов рублей — максимум 260 000 рублей к возврату. Если жилье куплено в ипотеку, дополнительно можно вернуть налог с уплаченных процентов — с суммы до трёх миллионов рублей, а максимум к возврату составит 390 000 рублей. Дмитрий Глазунов адвокат Московского Адвокатского Бюро «Глазунов и партнёры»

Тема упрощения вычетов сейчас обсуждается и на уровне Госдумы. Вице-спикер Борис Чернышов направил обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением автоматизировать начисление вычетов по самым востребованным категориям. Аргумент — действующая процедура часто упирается в сбор документов и бюрократию, что особенно сложно для пожилых и маломобильных граждан.