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Регион
Опубликовано 16 февраля, 14:21

В Роскомнадзоре ответили на сообщение депутата Боярского о диалоге с Telegram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel105

Роскомнадзор отреагировал на появление информации о том, что мессенджер Telegram поддерживает диалог с ведомством. В пресс-службе надзорного органа сообщили ТАСС, что им по этому вопросу пока нечего добавить.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили представители.

Напомним, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Telegram должен предпринять дополнительные шаги для урегулирования ситуации с российскими властями. По словам парламентария, у мессенджера есть возможность привести деятельность в соответствие с законодательством, однако государство не может закрывать глаза на невыполнение требований. Депутат отметил, что компания поддерживает связь с Роскомнадзором, но удаляет противоправный контент лишь частично. Он напомнил, что для урегулирования претензий платформе необходимо локализовать данные пользователей в РФ, удалять запрещённую информацию и сотрудничать с правоохранителями.

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До этого Роскомнадзор официально приступил к ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. В ведомстве пояснили, что решение принято из-за систематического несоблюдения платформой требований российского законодательства. В Госдуме при этом подтвердили, что диалог между администрацией сервиса и властями продолжается. Стороны ведут переговоры и пытаются найти взаимоприемлемые компромиссы, которые позволили бы урегулировать ситуацию.

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Вероника Бакумченко
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