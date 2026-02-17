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Регион
Опубликовано 17 февраля, 22:31

Украинские активисты в Женеве вели себя агрессивно и вызывающе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Украинские активисты в Женеве у входа в отель InterContinental вели себя «вызывающе и агрессивно». Об этом сообщила корреспондент ИА «Вести» Анастасия Ефимова.

«Эти самые активисты, их легко узнать, традиционно они носят на плечах жовто-блакитные флаги, ведут себя, надо сказать, довольно агрессивно», — передаёт журналистка.

По её словам, украинская группа подошла к журналистам и заявила, что «русские понимают только когда их бьют по голове». Их поведение отражает напряжение вокруг трёхсторонних переговоров.

Умеров: Переговоры в Женеве были сосредоточены на практических вопросах
Умеров: Переговоры в Женеве были сосредоточены на практических вопросах

Напомним, в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. В течение дня состоялись отдельные переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина.

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Тимур Хингеев
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