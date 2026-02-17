В Женеве завершился первый день трёхсторонних переговоров по Украине. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским покинула место встречи и вернулась в отель. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Делегация РФ во главе с Мединским вернулась в отель в Женеве после переговоров. Видео © Max / Zvezdanews | «Звезда»

Переговорщики вернулись в отель President Wilson, где проживают на время женевского раунда консультаций. Встречи делегаций России, США и Украины 17 февраля продлились в общей сложности около шести часов и проходили в различных форматах.

Ранее стали известны подробности формата переговоров в Женеве. В течение дня состоялись отдельные консультации между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина. Напомним, что в Женеве завершились трёхсторонние консультации, которые проходили в закрытом режиме.