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Опубликовано 17 февраля, 22:21

Делегация РФ во главе с Мединским вернулась в отель в Женеве после переговоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Женеве завершился первый день трёхсторонних переговоров по Украине. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским покинула место встречи и вернулась в отель. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Делегация РФ во главе с Мединским вернулась в отель в Женеве после переговоров. Видео © Max / Zvezdanews | «Звезда»

Переговорщики вернулись в отель President Wilson, где проживают на время женевского раунда консультаций. Встречи делегаций России, США и Украины 17 февраля продлились в общей сложности около шести часов и проходили в различных форматах.

Украинская делегация покинула место переговоров с РФ и США в Женеве
Украинская делегация покинула место переговоров с РФ и США в Женеве

Ранее стали известны подробности формата переговоров в Женеве. В течение дня состоялись отдельные консультации между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина. Напомним, что в Женеве завершились трёхсторонние консультации, которые проходили в закрытом режиме.

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Алена Пенчугина
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