Буданов* назвал встречу в Женеве непростой и анонсировал новую в ближайшее время

Глава ГУР Украины и член украинской делегации на переговорах в Женеве Кирилл Буданов* анонсировал новый раунд в ближайшее время. Соответствующее заявление приводит УНИАН.

«Разговор в Женеве был непростым, но важным», — сказал он, добавив, что украинская сторона готовится продолжить переговоры в скором будущем.

Эту информацию подтвердил и спикер МИД Украины Георгий Тихий. В ходе пресс-конференции он сказал, что новый раунд состоится скоро, но дату и другие подробности озвучивать не стал.

«Есть принципиальная договорённость о дальнейших встречах, но даты и детали по понятным причинам мы раскрывать пока не будем», — сказал официальный представитель МИДа.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве прошли трёхсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского кризиса. Вчерашняя встреча продолжалась порядка шести часов, сегодняшняя — около двух. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал дальнейшие встречи. К слову, он, по информации Life.ru, перед отбытием в Россию провёл дополнительные закрытые переговоры. Консультации также прокомментировал Владимир Зеленский, назвавший военный блок конструктивным.

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