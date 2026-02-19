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Регион
Опубликовано 19 февраля, 12:49

Где и когда продолжат переговоры по Украине? Песков: «Пока не анонсируем — нет конкретики»

Песков: Кремль пока не называет место и даты нового раунда переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремль пока не будет объявлять, где пройдёт следующий раунд переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика — так же, как в прошлый раз, — мы вас сразу же проинформируем», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о месте следующей встречи.

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Также Песков сообщил, что даты нового раунда переговоров между Россией, США и Украиной сейчас неизвестны. На вопрос, есть ли хотя бы примерное понимание по срокам, он ответил отрицательно.

После раунда консультаций в Женеве 17–18 февраля стороны ограничиваются короткими заявлениями и не раскрывают деталей. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что переговоры были «тяжёлыми, но деловыми», и заявлял, что новая встреча состоится «в ближайшее время».

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Марина Фещенко
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