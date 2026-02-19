Где и когда продолжат переговоры по Украине? Песков: «Пока не анонсируем — нет конкретики»
Песков: Кремль пока не называет место и даты нового раунда переговоров по Украине
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Кремль пока не будет объявлять, где пройдёт следующий раунд переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика — так же, как в прошлый раз, — мы вас сразу же проинформируем», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о месте следующей встречи.
Также Песков сообщил, что даты нового раунда переговоров между Россией, США и Украиной сейчас неизвестны. На вопрос, есть ли хотя бы примерное понимание по срокам, он ответил отрицательно.
После раунда консультаций в Женеве 17–18 февраля стороны ограничиваются короткими заявлениями и не раскрывают деталей. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что переговоры были «тяжёлыми, но деловыми», и заявлял, что новая встреча состоится «в ближайшее время».
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