Где и когда продолжат переговоры по Украине? Песков: «Пока не анонсируем — нет конкретики»

Кремль пока не будет объявлять, где пройдёт следующий раунд переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика — так же, как в прошлый раз, — мы вас сразу же проинформируем», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о месте следующей встречи.

Также Песков сообщил, что даты нового раунда переговоров между Россией, США и Украиной сейчас неизвестны. На вопрос, есть ли хотя бы примерное понимание по срокам, он ответил отрицательно.