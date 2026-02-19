Песков: Позиция европейских столиц не способствует миру на Украине
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Позиция, которую занимают европейские столицы по украинскому конфликту, работает против мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении не приглашать представителей Евросоюза за стол переговоров в Женеве.
«Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее больше способствуют продолжению конфликта, а не попыткам мирного урегулирования», — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ заметил, что европейцы не присутствуют не только за столом переговоров в Женеве, но их нет вообще в целом в переговорном процессе.
Напомним, 18 февраля в Женеве завершился новый раунд переговоров России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжёлыми, но деловыми». Он уже доложил Путину об итогах переговоров. А Песков объяснил, почему Женеву не комментируют публично.
