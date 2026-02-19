Позиция, которую занимают европейские столицы по украинскому конфликту, работает против мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении не приглашать представителей Евросоюза за стол переговоров в Женеве.

«Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее больше способствуют продолжению конфликта, а не попыткам мирного урегулирования», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ заметил, что европейцы не присутствуют не только за столом переговоров в Женеве, но их нет вообще в целом в переговорном процессе.