Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 14:16

Песков: Позиция европейских столиц не способствует миру на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Позиция, которую занимают европейские столицы по украинскому конфликту, работает против мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении не приглашать представителей Евросоюза за стол переговоров в Женеве.

«Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее больше способствуют продолжению конфликта, а не попыткам мирного урегулирования», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ заметил, что европейцы не присутствуют не только за столом переговоров в Женеве, но их нет вообще в целом в переговорном процессе.

Напомним, 18 февраля в Женеве завершился новый раунд переговоров России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжёлыми, но деловыми». Он уже доложил Путину об итогах переговоров. А Песков объяснил, почему Женеву не комментируют публично.

Анастасия Никонорова
