Песков не подтвердил данные о новых переговорах по Украине на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о сроках и месте следующего раунда трёхсторонних переговоров по урегулированию на Украине пока не подтверждается. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что Кремль сообщит о дате и месте встречи, как только будет достигнуто окончательное понимание.