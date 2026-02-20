Олимпиада в Милане
20 февраля, 10:07

Песков не подтвердил данные о новых переговорах по Украине на следующей неделе

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о сроках и месте следующего раунда трёхсторонних переговоров по урегулированию на Украине пока не подтверждается. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что Кремль сообщит о дате и месте встречи, как только будет достигнуто окончательное понимание.

«Нет, пока не могу подтвердить», — сказал Песков.

Названы сроки следующего раунда переговоров в Женеве

Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве прошли трёхсторонние переговоры России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день переговоры продолжались около шести часов, во второй — примерно два. Стороны договорились о новых контактах в ближайшее время. Владимир Зеленский назвал военный блок обсуждений конструктивным. В Белом доме, в свою очередь, заявили о существенном прогрессе после встреч в Женеве.

