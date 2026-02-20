Район Внуково вошёл в топ-5 самых мокрых мест Земли за сутки
Обложка © Life.ru
Столичный район Внуково оказался в топ-5 мест планеты, где выпало больше всего осадков за последние сутки. Об этом сообщили ТАСС во Всемирной метеорологической организации. Всё благодаря циклону «Валли».
«Метеостанция в московском Внуково зафиксировала выпадение 25 мм осадков, за счёт чего это место вошло в пятёрку мест на планете с самыми сильными осадками за минувшие сутки», — пояснил собеседник агентства.
На первом месте в списке — атолл Мауке, входящий в группу островов Кука. Там специалисты зафиксировали 66 мм осадков. Вторая позиция закреплена за островом Гоф на юге Атлантики. И замыкает тройку Ла-Рош в Новой Каледонии.
Как сообщалось накануне, циклон «Валли» принёс в Москву рекордное количество осадков. На базовой метеостанции ВДНХ за день выпало 14 миллиметров снега, что уже превысило прежнее достижение для 19 февраля, установленное в 1970 году. При этом атмосферное давление в Москве снизилось до 736 миллиметров ртутного столба. Помимо столичного региона, снежные завалы зафиксированы в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Татарстане, Удмуртии, Башкирии и Пермском крае.
