Пропавший в Приамурье Robinson мог врезаться в сопку
Пилот вертолёта Robinson, пропавшего с радаров в Амурской области, предварительно, врезался в сопку в тёмное время суток. Об этом сообщает SHOT.
По данным источника, на борту находились четверо: сотрудницы МВД и СК, пилот и бывший работник администрации села Ромны Вадим В. Группа вылетела на деляну в Ромненском округе для расследования гибели лесозаготовителя. Проводника взяли, чтобы он показал пилоту дорогу, так как тот плохо знал местность.
На место добрались благополучно. Вадим уехал обратно на машине с телом погибшего, а пилот со следователем и полицейской вылетели назад уже в темноте, без проводника. Предположительно, из-за незнания рельефа он врезался в сопку между сёлами Амаранка и Чергали. Местные жители слышали взрыв и видели яркую вспышку.
Спасатели засекли сигналы телефона в районе Чергали, но при облёте ничего не нашли. Утром к поискам подключат второй вертолёт.
Напомним, сегодня стало известно, что в Амурской области пропал с радаров частный вертолёт, связи с ним нет. На борту находились сотрудники полиции и СК. Спасатели МЧС выдвинулись в район, где предположительно пропал вертолёт. Рассматривается версия, что воздушное судно могло потерпеть крушение из-за плохих погодных условий.
