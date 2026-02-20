Пропавший в Приамурье Robinson мог врезаться в сопку

Пилот вертолёта Robinson, пропавшего с радаров в Амурской области, предварительно, врезался в сопку в тёмное время суток. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, на борту находились четверо: сотрудницы МВД и СК, пилот и бывший работник администрации села Ромны Вадим В. Группа вылетела на деляну в Ромненском округе для расследования гибели лесозаготовителя. Проводника взяли, чтобы он показал пилоту дорогу, так как тот плохо знал местность.

На место добрались благополучно. Вадим уехал обратно на машине с телом погибшего, а пилот со следователем и полицейской вылетели назад уже в темноте, без проводника. Предположительно, из-за незнания рельефа он врезался в сопку между сёлами Амаранка и Чергали. Местные жители слышали взрыв и видели яркую вспышку.

Спасатели засекли сигналы телефона в районе Чергали, но при облёте ничего не нашли. Утром к поискам подключат второй вертолёт.