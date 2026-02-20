Обвинённый во взятках замком ЛенВО потратил 1,5 млн на поминки последнего маршала Союза
Замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерий Муминджанов, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки в 20 миллионов рублей, рассказал на судебном заседании, что выделил 1,5 миллиона рублей на организацию «поминального обеда» в память о последнем маршале СССР Дмитрии Язове.
«В январе 2020 года [были] похороны маршала Советского Союза, я был членом похоронной комиссии — начальником штаба похоронной комиссии. Мною было потрачено 1,5 млн рублей на поминальный обед маршала Советского Союза Язова», — цитирует обвиняемого ТАСС.
Напомним, в 2024 году заместитель командующего ЛВО генерал-майора Валерий Муминджанов был обвинён в получении взятки размером в 20 миллионов рублей. Следствие нашло у офицера и его родных подозрительное количество недвижимости в Воронеже, общей стоимостью более 120 миллионов рублей, тогда как официально в его имуществе числится квартира и внедорожник на 10 миллионов. Сейчас Муминджанов под арестом.
Последний и самый молодой (по году рождения) маршал СССР, член ГКЧП Дмитрий Язов умер в 2020 году в возрасте 95 лет.
