Обвинённый во взятках замком ЛенВО потратил 1,5 млн на поминки последнего маршала Союза

Замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерий Муминджанов, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки в 20 миллионов рублей, рассказал на судебном заседании, что выделил 1,5 миллиона рублей на организацию «поминального обеда» в память о последнем маршале СССР Дмитрии Язове.

«В январе 2020 года [были] похороны маршала Советского Союза, я был членом похоронной комиссии — начальником штаба похоронной комиссии. Мною было потрачено 1,5 млн рублей на поминальный обед маршала Советского Союза Язова», — цитирует обвиняемого ТАСС.

Последний и самый молодой (по году рождения) маршал СССР, член ГКЧП Дмитрий Язов умер в 2020 году в возрасте 95 лет.