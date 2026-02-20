Олимпиада в Милане
20 февраля, 13:44

Обвинённый во взятках замком ЛенВО потратил 1,5 млн на поминки последнего маршала Союза

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерий Муминджанов, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки в 20 миллионов рублей, рассказал на судебном заседании, что выделил 1,5 миллиона рублей на организацию «поминального обеда» в память о последнем маршале СССР Дмитрии Язове.

«В январе 2020 года [были] похороны маршала Советского Союза, я был членом похоронной комиссииначальником штаба похоронной комиссии. Мною было потрачено 1,5 млн рублей на поминальный обед маршала Советского Союза Язова»,цитирует обвиняемого ТАСС.

Напомним, в 2024 году заместитель командующего ЛВО генерал-майора Валерий Муминджанов был обвинён в получении взятки размером в 20 миллионов рублей. Следствие нашло у офицера и его родных подозрительное количество недвижимости в Воронеже, общей стоимостью более 120 миллионов рублей, тогда как официально в его имуществе числится квартира и внедорожник на 10 миллионов. Сейчас Муминджанов под арестом.

Последний и самый молодой (по году рождения) маршал СССР, член ГКЧП Дмитрий Язов умер в 2020 году в возрасте 95 лет.

