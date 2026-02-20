Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
20 февраля, 14:04

Появились первые кадры с места гибели китайских туристов в «буханке» на Байкале

Обложка © ГУ МВД России по Иркутской области

Полицейские показали первый снимок, сделанный на месте трагедии на на Байкале, где днём автомобиль УАЗ («буханка») провалился под лёд в районе мыса Хобой. На кадрах видно, что неподалёку от полыньи на льду находятся спасатели.

На свежем фото МВД с места трагедии виден участок льда Байкала с проломом и следы техники, а также стоящие поблизости автомобили.

Опубликованы фото с места трагедии на Байкале. Фото © Telegram / ДТП 38RUS.

Фото © Telegram / ДСИО

Ещё один снимок там был сделан ещё 17 февраля и опубликован Дорожной службой Иркутской области (ДСИО). На нём запечатлён провал на переправе на Ольхон, рядом видны следы обуви. Тогда комиссия не разрешила открыть переправу — после обследования была обнаружена новая трещина. Сроки запуска движения так и не назвали, а водителей предупредили об опасности выезда на лёд. Но это не мешало им рисковать.

Напомним, на Байкале «буханка» с туристами из Китая наехала на ледовую трещину и камнем ушла под воду. По предварительным данным, жертвами стали восемь человек, спастись удалось лишь одному пассажиру. Следователи уже возбудили уголовное дело. Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозках, о случившемся доложили в Генеральное консульство КНР в Иркутске. За такую поездку туристы заплатили около 60 тысяч рублей.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Афонина
    Подписаться на LIFE
