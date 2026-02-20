Появились первые кадры с места гибели китайских туристов в «буханке» на Байкале

Полицейские показали первый снимок, сделанный на месте трагедии на на Байкале, где днём автомобиль УАЗ («буханка») провалился под лёд в районе мыса Хобой. На кадрах видно, что неподалёку от полыньи на льду находятся спасатели.

Ещё один снимок там был сделан ещё 17 февраля и опубликован Дорожной службой Иркутской области (ДСИО). На нём запечатлён провал на переправе на Ольхон, рядом видны следы обуви. Тогда комиссия не разрешила открыть переправу — после обследования была обнаружена новая трещина. Сроки запуска движения так и не назвали, а водителей предупредили об опасности выезда на лёд. Но это не мешало им рисковать.