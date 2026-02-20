Появление зон сплошного поражения облегчит Армии РФ освобождение территорий, заявил военэксперт

Появление в рамках специальной военной операции зон сплошного огневого поражения ВСУ перед передним краем станет новой особенностью боевых действий и позволит не только ускорить освобождение территорий, но и сохранить личный состав, уверен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Глубина в 15 километров — это дальность работы барражирующих боеприпасов и дронов. Это дальность действия ствольной артиллерии и отдельных систем залпового огня. Фактически речь идёт о тактической глубине», — отметил он в беседе с «Газетой.ru».

Специалист добавил, что для эффективного поражения на этом расстоянии необходима разведка в реальном времени и надёжная связь. Зоны создаются не по всей 1200-километровой линии фронта, а на отдельных участках для обеспечения прорыва соединений. Помимо сплошного поражения, важны и точечные удары по резервам противника на глубину до 100 километров.

Напомним, на территории СВО появилась новая особенность боевых действий — зона сплошного огневого поражения перед передним краем. Противника там уничтожают массированным огнём и беспилотниками. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.