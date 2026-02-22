Тела двух автомехаников обнаружили на СТО на окраине Махачкалы

Двух погибших автомехаников обнаружили на территории станции техобслуживания (СТО). Трагедия произошла на окраине Махачкалы в Карабудахкентском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Тела мужчин нашли в закрытом боксе, там же стояла «газель». По предварительной информации, двигатель машины был заведён. Это могло привести к отравлению угарным газом.

«По предварительной версии, в закрытом боксе мужчины ремонтировали «газель», которая была заведена, в следствии чего, предположительно, они могли надышаться угарным (выхлопным) газом», — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о гибели людей в Вологодской области. Пять человек погибли в гаражном боксе в городе Бабаево. Жертвами стали молодые мужчины и девушки. Их тела обнаружили в помещении. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Следствие возбудило уголовное дело. Его квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.