Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 21:42

Тела двух автомехаников обнаружили на СТО на окраине Махачкалы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двух погибших автомехаников обнаружили на территории станции техобслуживания (СТО). Трагедия произошла на окраине Махачкалы в Карабудахкентском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Тела мужчин нашли в закрытом боксе, там же стояла «газель». По предварительной информации, двигатель машины был заведён. Это могло привести к отравлению угарным газом.

«По предварительной версии, в закрытом боксе мужчины ремонтировали «газель», которая была заведена, в следствии чего, предположительно, они могли надышаться угарным (выхлопным) газом», — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Четыре ребёнка и бабушка погибли на пожаре в частном доме в Подмосковье
Четыре ребёнка и бабушка погибли на пожаре в частном доме в Подмосковье

Ранее сообщалось о гибели людей в Вологодской области. Пять человек погибли в гаражном боксе в городе Бабаево. Жертвами стали молодые мужчины и девушки. Их тела обнаружили в помещении. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Следствие возбудило уголовное дело. Его квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar