В Великобритании депутат предложил подать иск против Трампа на 134 млрд долларов

В Великобритании предложили подать иск против американского президента Дональда Трампа на сумму свыше 134 млрд долларов. С таким заявлением выступил лидер Либерально-демократической партии Великобритании, член палаты общин Эд Дэйви. По его словам, республиканец должен возместить урон, нанесённый британской экономике.

«Трамп любит судиться с людьми, <...> так что премьер-министр должен взять с него пример. Стармер должен подать в суд на президента за незаконный ущерб, нанесённый британской экономике. Не волнуйся, Дональд, мы согласимся на 100 миллиардов фунтов, так ведь работает, верно?» — пишет Дэйви в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп объявил о немедленном повышении ранее введенной пошлины. Теперь тариф составит 15% для всех стран мира, тогда как ранее он составлял 10%. Республиканец заявил, что это решение направлено на исправление ситуации, когда другие страны, по его мнению, долгое время пользовались торговыми преимуществами за счёт США. До этого Верховный суд США вынес решение против администрации президента США Дональда Трампа, признав введение импортных пошлин на товары из других стран превышением президентских полномочий.