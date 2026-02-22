Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

22 февраля, 07:45

Дмитриев оценил вклад Уиткоффа и Кушнера в урегулировании конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Восстановление двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном не обходится без участия приближённых к Дональду Трампу фигур. Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своём телеграм-канале, особую активность в этом направлении проявляют спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

«Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию украинского конфликта и восстановлению отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере», — написал он.

Женевские консультации с участием представителей России, США и Украины состоялись 17 и 18 февраля. Переговорный процесс в первый день растянулся на шесть часов, во второй — на два. Это продолжение предыдущих контактов, которые проводились в Абу-Даби.

Захарова: За рубежом растёт спрос на правду о событиях в зоне СВО
Захарова: За рубежом растёт спрос на правду о событиях в зоне СВО

Ранее временный поверенный в делах Россия в США Андрей Леденев заявил, что украинский конфликт постепенно движется к завершению. По его словам, последние переговоры в Женеве показывают, что процесс урегулирования продолжается.

BannerImage
Вероника Бакумченко
