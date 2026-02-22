Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Владимира Зеленского и европейских политиков о том, что конфликт на Украине может продлиться ещё три года. По его мнению, Киеву необходимо «продержаться» этот срок, чтобы Евросоюз успел «подготовиться к войне» с Россией.

«Как раз через три года ЕС планирует выйти на конечную фазу перевооружения Европы и подготовки к войне с Россией. Выходит, Украине надо продержаться три года, чтобы Европа успела подготовиться к войне? Если сценарий таков, то трёхлетний план ведения войны выглядит вполне логично, а опровержения Киева ровным счётом ничего не стоят», — написал политик в своём Telegram-канале.

Пушков обратил внимание, что в Киеве поспешили опровергнуть информацию западных СМИ о поручении Зеленского разработать трёхлетний план конфликта. По его мнению, причина такого опровержения очевидна: главарь киевского режима вынужден демонстрировать американскому лидеру Дональду Трампу приверженность мирным переговорам, а долгосрочный план боевых действий этому противоречит.

Сенатор также напомнил об интервью главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что Украина способна биться ещё три года. Пушков предположил, что такая информация могла поступить польскому министру только из Киева, а её обнародование, вероятно, служит для подготовки европейского общественного мнения к затяжному сценарию. Таким образом, заключил политик, трёхлетний срок выглядит согласованным Зеленским с европейскими союзниками Украины.

Ранее сообщалось, что британские власти совместно с европейскими союзниками продолжают создавать дополнительные очаги напряжённости для России независимо от того, удастся ли урегулировать украинский конфликт. Европейские страны действуют в логике перманентного противостояния в «серой зоне», балансируя между миром и конфликтом.