На Украине предложили ограничить работу Telegram

Представитель украинской власти выступила с предложением ограничить работу мессенджера Telegram. Заявление прозвучало после теракта во Львове. Об этом сообщила замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук.

Ранее сообщалось о взрывах во Львове в ночь на воскресенье. В результате пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы. Подозреваемую в организации взрывов задержали.

Замглавы офиса Зеленского написала, что теракт снова ставит вопрос о Telegram и других анонимных платформах. Она отметила, что через такие мессенджеры вербуют для совершения преступлений.

«Теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах. <...> Это ещё одно напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве», — написала Верещук.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал Францию единственной страной, преследующей соцсети. Такое заявление он сделал в связи с обысками во французских офисах платформы X. Дуров заявил, что Франция уголовно преследует социальные сети за предоставление свободы пользователям. В качестве примеров он привёл Telegram, X и TikTok. По его словам, Францию нельзя считать свободным государством.