Посольство США призвало своих граждан в Мексике найти укрытие

Посольство США призвало американских граждан в ряде штатов Мексики найти укрытие и ограничить передвижение из-за беспорядков. Речь идёт о районах, где проходят операции сил безопасности. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

«В связи с продолжающимися операциями по обеспечению безопасности, перекрытием дорог и преступной деятельностью, гражданам США, находящимся в указанных местах, следует оставаться на месте до дальнейшего уведомления», — заявили в посольстве.

В предупреждении упоминаются штаты Халиско, Тамаулипас, а также отдельные районы Мичоакана, Герреро и Нуэво-Леона. Дипмиссия рекомендовала избегать мест скопления людей и правоохранителей, минимизировать перемещения и следить за сообщениями местных СМИ. Гражданам советуют поддерживать связь с родственниками.

Ранее в Мексике произошли масштабные волнения после ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса по кличке Эль Менчо. Инциденты были зафиксированы в нескольких штатах. В Халиско протестующие перекрывали дороги горящими автомобилями. Власти штата в ответ ввели повышенный уровень угрозы и отменили массовые мероприятия. Позднее министерство обороны Мексики официально подтвердило гибель преступника в результате спецоперации силовых структур.