Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 04:20

Обстановка в Мехико остаётся спокойной, несмотря на беспорядки в Халиско

Обложка © X / Jorge García Orozco

Обложка © X / Jorge García Orozco

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что ситуация на большей части страны остаётся стабильной после погромов из-за ликвидации наркобарона. Об этом она пишет в соцсети X.

«Существует полная координация с правительствами всех штатов; мы должны оставаться в курсе событий и сохранять спокойствие. <...> На большей части территории страны жизнь протекает в полном порядке. Выражаю признательность Мексиканской армии, Национальной гвардии, Вооружённым силам и Кабинету безопасности», — отметила Шейнбаум.

США участвовали в подготовке ликвидации наркобарона Эль Менчо
США участвовали в подготовке ликвидации наркобарона Эль Менчо

Напомним, в некоторых штатах Мексики произошли беспорядки на фоне ликвидации Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Наиболее напряжённая ситуация была в Халиско, где в южной части дороги оказались перекрыты горящими автомобилями. В ходе столкновения силовики ликвидировали четырёх членов банды на месте. Ещё трое, включая Эль Менчо, умерли позже. Трое военнослужащих также получили ранения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Мексика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar