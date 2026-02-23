Олимпиада в Милане
Регион
23 февраля, 07:45

Захарова не сдержала слёз, говоря об убитых киевским режимом детях

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела ужасающую статистику по погибших и пострадавшим от украинских нацистов детям. Говоря об этом, дипломат не смогла сдержать слёз.

«Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов пострадали как минимум 1936 детей — детей, подростков, несовершеннолетних. 345 из них погибли. О каких уроках истории вы говорите? Это история жизни людей, они пишут эту самую историю, выживая и залечивая раны физические», — сказала дипломат ТАСС.

По её словам, именно этим детям предстоит рассказывать правду будущим поколениям. И никакие «филькины грамоты» и пропагандистские листки киевского режима не смогут исказить их память.

«Это они сами будут преподносить эти уроки истории... никакие фейки... никогда не смогут переписать знания этих людей — наших людей, наших с вами, потому что мы это всё прожили», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова обратила внимание и на другую, невидимую сторону трагедии — психологические травмы. Если физические увечья можно подсчитать, то как измерить боль от потери родных и ужасов войны, через которые пришлось пройти детям?

Ранее дрон ВСУ атаковал школу в Энергодаре с 600 детьми внутри. Глава Запорожской области Евгений Балицкий назвал действия киевского режима террором.

