23 февраля, 12:14

За три часа над регионами России и Чёрным морем сбили 27 украинских БПЛА

Расчёты ПВО за три часа уничтожили 27 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, 23 февраля, в промежутке с полудня до трёх часов дня по московскому времени, средства ПВО успешно нейтрализовали 27 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 13 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, 5 — над Азовским морем, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Курской областью, 2 — над Крымом и ещё один — над Чёрным морем.

Расчёты ПВО уничтожили 13 БПЛА ВСУ над Воронежской областью
Расчёты ПВО уничтожили 13 БПЛА ВСУ над Воронежской областью

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал карету скорой помощи в Запорожской области. Из-за опасности повторного удара на данный момент эвакуировать медиков и автомобиль не получается. На месте работают оперативные службы.


