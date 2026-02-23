За три часа над регионами России и Чёрным морем сбили 27 украинских БПЛА
Расчёты ПВО за три часа уничтожили 27 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, 23 февраля, в промежутке с полудня до трёх часов дня по московскому времени, средства ПВО успешно нейтрализовали 27 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 13 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, 5 — над Азовским морем, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Курской областью, 2 — над Крымом и ещё один — над Чёрным морем.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал карету скорой помощи в Запорожской области. Из-за опасности повторного удара на данный момент эвакуировать медиков и автомобиль не получается. На месте работают оперативные службы.
