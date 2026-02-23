Норвежская лыжница назвала идиотизмом женский марафон на 50 км на Олимпиаде

Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен подвергла критике проведение женского марафона на дистанции 50 км на Олимпийских играх 2026 года в Италии, заявив, что 30 км было бы достаточно. Её слова приводит издание VG.

«Я считаю, что это идиотизм. 30 км — это более чем достаточно, отрывы просто огромные… Не знаю, как это выглядит со стороны, но, по мне, за 50 км ли может произойти что-то интереснее, чем за 30 км», — сказала она.

Победу в марафоне одержала шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла норвежская спортсменка Хейди Венг, отставшая на 2 минуты 15,3 секунды, третьей финишировала швейцарка Надя Келин с отставанием 6 минут 41,5 секунды.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов раскритиковал уровень лыжных гонок на Играх 2026 года в Италия, назвав соревнования «цирком». Он сообщил, что после просмотра скиатлона перестал следить за играми, посчитав, что победа и медали в гонках предсказуемы и интерес теряется.