23 февраля, 14:31

«Они знают ужасы войны»: Иностранец жёстко осадил Запад, увидев церемонию в Москве

Ирландский журналист призвал Запад помнить об умении России воевать и побеждать

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Страны Запада не должны забывать, что русскому народу хорошо известно, какие жертвы и ужасы приносит война, и что Россия умеет побеждать. Об этом в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Если какая-либо нация и знает, какие жертвы и ужасы приносит война, то это русские. Они также знают, как воевать и как побеждать. Запад должен помнить об этом», — написал он.

Свой комментарий Боуз дал, увидев видеозапись церемонии у Кремлевской стены, в ходе которой Владимир Путин возложил траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших минутой молчания.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил отличившихся в зоне СВО офицеров. Он поздравил их с Днём защитника Отечества, поблагодарил за отвагу и верность присяге, а также отметил их ответственность за людей и за общее дело. Президент пожелал бойцам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

