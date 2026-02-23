Пытавшийся проникнуть в резиденцию Трампа был одержим «злом» в файлах Эпштейна

Вооружённый мужчина, пытавшийся проникнуть в резиденцию Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде, был одержим файлами Эпштейна. Об этом пишет портал TMZ, который провёл собственное расследование.

Оказалось, что Остин Такер Мартин был сторонником нынешнего президента США и некогда называл его сильным лидером. При этом мужчина активно обсуждал со знакомыми материалы по делу финансиста. Например, в середине февраля он писал коллеге, как после ознакомления с данными, опубликованными Минюстом, понял, что «зло реально и его ни с чем не спутать».

По словам неназванных источников, общавшихся с Мартином, после публикации массива данных в конце января он стал одержим ими, а также считал, что заинтересованные лица пытаются «замести эту проблему под ковёр».