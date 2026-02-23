Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал сумасшествием намерение министра обороны Великобритании Джона Хили отправить войска на Украину. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Первый информационный».

«Это очередное сумасшествие некоторых западных политиков. Великобритания, наверное, в числе лидеров, кто баламутит всю мировую повестку и думает не о мире, к сожалению, а о войне», — отметил он.

Хили заявил о желании разместить британские формирования на Украине после завершения боевых действий. Он подчеркнул, что хочет стать министром обороны, который направит войска, поскольку это будет означать окончание конфликта и достижение мирных договорённостей.

По мнению британского министра, отправка европейских военных на территории, подконтрольные Киеву, может послужить началом переговоров по мирному урегулированию. Хили также сообщил, что для реализации этой миротворческой инициативы уже создан отдельный штаб, в который вошли 70 человек.

Ранее британская газета The Guardian призвала западные страны, вошедшие в «коалицию желающих», напрямую вмешаться в конфликт на Украине. В материале издания предлагается разместить войска в Киеве и других украинских городах для обеспечения безопасности и защиты.