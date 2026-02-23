МИД Мексики сообщил, что в ходе беспорядков никто из иностранных граждан не пострадал

МИД Мексики сообщил, что иностранцы не пострадали во время недавних беспорядков, вспыхнувших в стране после операции против лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско». Ведомство готово оказать помощь в случае необходимости.

«В настоящее время нет сообщений об иностранных гражданах, чья физическая неприкосновенность была бы нарушена. Тем не менее МИД готов отреагировать на любое сообщение или запрос о поддержке, которая может потребоваться», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в затронутых операцией регионах восстановлены мир и порядок. МИД находится в постоянном контакте с посольствами стран, чьи граждане получили консульские предупреждения в Мексике, предоставляя им необходимую информацию. Внешнеполитическое ведомство заверило, что в Мексике действует закон, обеспечивающий безопасность и благополучие всех находящихся в стране.

Напомним, что волнения в Мексике начались после того, как силовики ликвидировали лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеру Сервантеса по кличке Эль Менчо, протесты охватили несколько регионов. Власти повысили уровень угрозы и отменили все массовые мероприятия. В Минобороны Мексики позже официально подтвердили, что главаря уничтожили в ходе спецоперации. Боевики картеля в ответ устроили масштабную акцию устрашения с поджогами машин и блокпостами.