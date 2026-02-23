Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 18:44

МИД Мексики сообщил, что в ходе беспорядков никто из иностранных граждан не пострадал

Обложка © AP / TASS / Armando Solis

Обложка © AP / TASS / Armando Solis

МИД Мексики сообщил, что иностранцы не пострадали во время недавних беспорядков, вспыхнувших в стране после операции против лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско». Ведомство готово оказать помощь в случае необходимости.

«В настоящее время нет сообщений об иностранных гражданах, чья физическая неприкосновенность была бы нарушена. Тем не менее МИД готов отреагировать на любое сообщение или запрос о поддержке, которая может потребоваться», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в затронутых операцией регионах восстановлены мир и порядок. МИД находится в постоянном контакте с посольствами стран, чьи граждане получили консульские предупреждения в Мексике, предоставляя им необходимую информацию. Внешнеполитическое ведомство заверило, что в Мексике действует закон, обеспечивающий безопасность и благополучие всех находящихся в стране.

При беспорядках в Мексике погибли не менее 18 человек
При беспорядках в Мексике погибли не менее 18 человек

Напомним, что волнения в Мексике начались после того, как силовики ликвидировали лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеру Сервантеса по кличке Эль Менчо, протесты охватили несколько регионов. Власти повысили уровень угрозы и отменили все массовые мероприятия. В Минобороны Мексики позже официально подтвердили, что главаря уничтожили в ходе спецоперации. Боевики картеля в ответ устроили масштабную акцию устрашения с поджогами машин и блокпостами.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Мексика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar