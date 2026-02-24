Владимир Путин
23 февраля, 22:29

Столичная полиция разыскивает причастного к взрыву у Савёловского вокзала

Полиция Москвы задействовала комплексные силы для розыска виновного во взрыве возле Савёловского вокзала, в результате которого погиб сотрудник ДПС, а один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время сотрудниками полиции Москвы совместно с коллегами из силовых ведомств устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведётся розыск преступника. Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

Напомним, в полночь на северо-востоке Москвы произошёл взрыв. Инцидент зафиксировали в районе станции Савёловская. Рядом с автомобилем ДПС раздался громкий хлопок, после чего в этом месте наблюдали задымление. При взрыве погиб сотрудник ДПС. Ещё один пострадал — его госпитализировали на скорой помощи. Предполагаемая причина взрыва — самодельное взрывное устройство.

