Предварительно, ещё один сотрудник ДПС умер после взрыва в Москве

Согласно предварительным данным, скончался ещё один сотрудник ДПС, пострадавший при взрыве у Савёловского вокзала. Количество жертв инцидента увеличилось до двух человек. Об этом передаёт SHOT.

Утверждается, что короткостриженный мужчина, одетый в чёрную куртку и штаны, приблизился к служебной машине, бросил в неё самодельное взрывное устройство и начал вести съёмку, после чего скрылся с места происшествия. Как подчеркнули в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ, сотрудники столичной полиции и представители силовых структур в настоящее время разыскивают преступника, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Сети появились кадры первых секунд после взрыва у Савëловского вокзала в Москве. На представленной видеозаписи запечатлено большое количество дыма. Согласно предварительным данным, самодельное взрывное устройство взорвалось около автомобиля дорожной полиции. Как рассказывают местные жители, от подрыва содрогнулись близлежащие дома. Изначально сообщалось об одном погибшем сотруднике ДПС.