Украина может остаться без средств на армию уже в апреле, заявили в Венгрии

Украина может столкнуться с финансовым крахом уже в апреле и утратить возможность поддерживать функционирование армии. Всё из-за крупного конфликта с Венгрией, которая заблокировала кредит от ЕС на 90 миллиардов евро для киевского режима. Об этом пишет венгерский портал Mandiner.

«Они бьют тревогу: Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша», — указывается в материале.

Авторы публикации связывают риски с ухудшением отношений Киева и Будапешта, что, по их оценке, блокирует европейское финансирование. В статье подчёркивается, что устойчивость украинской экономики напрямую зависит от поступления средств из ЕС.

«Без поддержки ЕС экономика Украины, безусловно, рухнет, и она, несомненно, станет менее устойчивой и способной к развитию», — приводит издание мнение местного экономиста.

Автор материала делает вывод о нарастающем истощении ресурсов страны на фоне продолжающихся боевых действий и ударов по энергетической инфраструктуре.

Напомним, что вопрос о кредите ЕС Украине обострился на фоне спора вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит через украинскую территорию и обеспечивает поставки в Венгрию. Будапешт заявляет, что Киев ограничил или фактически заблокировал прокачку, что ставит под угрозу энергетическую безопасность страны. Венгерские власти увязали своё согласие на выделение Украине общеевропейского займа в 90 миллиардов евро с восстановлением нефтетранзита. Поскольку для утверждения кредита требуется единогласие всех 27 стран ЕС, позиция Венгрии фактически заморозила решение. Конфликт усугубили резкие публичные заявления сторон, после которых Будапешт объявил о намерении блокировать финансовую поддержку Киева до выполнения своих требований.