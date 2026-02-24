В «Укрэнерго» прокомментировали прекращение поставок электроэнергии из Словакии
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что остановка аварийного импорта электроэнергии из Словакии не создаст рисков для украинской энергосистемы. Об этом передаёт УНИАН.
В компании пояснили, что аварийные поставки электроэнергии были редкими и минимальными и требовались лишь для экстренной балансировки системы.
Напомним, ранее Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. Если украинская сторона обратится к Братиславе за помощью в стабилизации своей энергосети, то словацкое правительство на эту просьбу уже не откликнется. Напомним, что такие меры были введены после того, как Киев не восстановил прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что если в понедельник поставки не восстановятся, то компания SEPS остановит экспорт электричества на Украину. При этом украинская сторона уже в очередной раз перенесла сроки возобновления прокачки нефти без каких-либо объяснений, отложив их до вторника.
