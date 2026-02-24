Владимир Путин
«Титановый‎» якутский воин 20 раз выстрелил себе в раненую ногу, чтобы ампутировать её в окопе

Обложка © Telegram / Минобороны России

Боец СВО Александр Фёдоров получил тяжёлое ранение в боях за Нью-Йорк в ДНР, сообщает RT. По словам военного, ногу разорвало в двух местах, началось заражение, а эвакуации не было из-за продолжающихся боёв.

Предок-шаман во сне подсказал «титановому‎» воину отрезать себе гниющую ногу, чтобы выжить

Через пять-семь дней началось нагноение. Штурмовик из Якутии взял автомат и выстрелил себе в ногу около 20 раз, пока не попал в кость. Всё это время сослуживцы были рядом и поддерживали его. Через десять дней бойца удалось эвакуировать. Выжить, как признался Александр, помогла мысль о родителях.

«Я маме обещал, что всё равно приду. Вот обещал — сдержал своё обещание», — подчеркнул Фёдоров.

Подвиг разведчика: Герой СВО после ампутации помогает встать на ноги братьям по оружию

Напомним, в в апреле минувшего года боец вернулся в родную Якутию после длительного лечения. В селе Бясь-Кюель его встретили как настоящего героя. На встрече собрались друзья, земляки, однополчане и представители местной администрации.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

    avatar