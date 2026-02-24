Владимир Путин
24 февраля, 07:42

Аэропорт Сочи вновь временно закрыт в целях безопасности полётов

Обложка © Life.ru

Аэропорт Сочи временно приостановил приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.

Напомним, ранее аэропорты Кубани уже парализовало из-за угрозы украинских дронов — тогда отменили более сотни рейсов. Пассажиры, направлявшиеся в Москву, Стамбул и Хургаду, провели в томительном ожидании до 15 часов, а часть бортов и вовсе ушла на запасные аэродромы. В Краснодаре ситуация сложилась чуть мягче: там задержали 33 самолета, а пять рейсов отменили полностью. После этого воздушная гавань в Сочи возобновляла работу, но продлилось это недолго.

