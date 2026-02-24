В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации курорта Андрей Прошунин.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА», — написал он.

Кроме того, угроза БПЛА объявлена и на граничащей с Сочи федеральной территории Сириус, сообщил глава её администрации Дмитрий Плишкин.

«Уважаемые жители и гости федеральной территории «Сириус»! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к её отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал он.

Накануне, 23 февраля, Сочи и Сириус практически весь день находились под беспилотной опасностью — в городе звучала сирена, средства ПВО отражали атаку. В аэропорту Сочи вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Их сняли утром 24 февраля, но уже скоро ввели вновь.