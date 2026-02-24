Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 11:33

Стало известно о состоянии сына блогерши после падения с 7 этажа на дворника в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Volkonska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Volkonska

Семилетний сын блогерши Надежды Амрани, выпавший из окна седьмого этажа головой вниз на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, продолжает лечение в больнице. Несмотря на тяжёлые травмы, состояние мальчика, которого спас дворник, оценивается как стабильное.

«Мальчик жив, он в стабильном состоянии. У него диагностированы переломы двух голеней, повреждения в области груди и закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, шок», — сказали ТАСС в оперативных службах.

Мирзиёев наградил медалью дворника, спасшего ребёнка в Петербурге
Мирзиёев наградил медалью дворника, спасшего ребёнка в Петербурге

Напомним, что инцидент произошёл на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге. Дворник сумел поймать семилетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на седьмом этаже. Очевидцы рассказывают, что ребёнок сорвался с большой высоты, но мгновенная реакция коммунальщика спасла ему жизнь. У мужчины переломы кисти и рёбер. Позже выяснилось, что мать мальчика — известная блогерша Амрани.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar