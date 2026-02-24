Стало известно о состоянии сына блогерши после падения с 7 этажа на дворника в Петербурге

Семилетний сын блогерши Надежды Амрани, выпавший из окна седьмого этажа головой вниз на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, продолжает лечение в больнице. Несмотря на тяжёлые травмы, состояние мальчика, которого спас дворник, оценивается как стабильное.

«Мальчик жив, он в стабильном состоянии. У него диагностированы переломы двух голеней, повреждения в области груди и закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, шок», — сказали ТАСС в оперативных службах.

Напомним, что инцидент произошёл на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге. Дворник сумел поймать семилетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на седьмом этаже. Очевидцы рассказывают, что ребёнок сорвался с большой высоты, но мгновенная реакция коммунальщика спасла ему жизнь. У мужчины переломы кисти и рёбер. Позже выяснилось, что мать мальчика — известная блогерша Амрани.