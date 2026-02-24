Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 11:53

В Госдуме раскрыли неожиданную цель создания британского штаба по Украине

Обложка © freepik / senivpetro

Обложка © freepik / senivpetro

Создание Великобританией штаба для отправки многонациональных сил на Украину — провокация, оплаченная лобби ВПК, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Лондон подталкивают производители вооружения, которые хотя отправить Киеву свою технику.

Британия объявила о пакете помощи Украине с обучением инструкторов по вертолётам
Британия объявила о пакете помощи Украине с обучением инструкторов по вертолётам

Если же речь идёт о реальной отправке регулярных частей, они становятся стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями. Парламентарий подчеркнул, что это будет фактической интервенцией, а войска «коалиции желающих» — законной целью для ВС РФ.

«Все провокации делают для чего-то. Там тоже есть неглупые люди, они прекрасно понимают, чем это может кончиться. Это провокация для получения прибыли...» — отметил депутат ГД РФ в беседе с «Газетой.ru».

«Баламутят повестку»: В Минске назвали сумасшествием планы Британии по отправке войск на Украину
«Баламутят повестку»: В Минске назвали сумасшествием планы Британии по отправке войск на Украину

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Джон Хили выразил намерение стать первым главой ведомства, при котором британские миротворческие силы будут размещены на территории Украины. По словам министра, в рамках миротворческой инициативы уже создан действующий штаб из 70 человек.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Госдума
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar