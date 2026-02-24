Создание Великобританией штаба для отправки многонациональных сил на Украину — провокация, оплаченная лобби ВПК, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Лондон подталкивают производители вооружения, которые хотя отправить Киеву свою технику.

Если же речь идёт о реальной отправке регулярных частей, они становятся стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями. Парламентарий подчеркнул, что это будет фактической интервенцией, а войска «коалиции желающих» — законной целью для ВС РФ.

«Все провокации делают для чего-то. Там тоже есть неглупые люди, они прекрасно понимают, чем это может кончиться. Это провокация для получения прибыли...» — отметил депутат ГД РФ в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Джон Хили выразил намерение стать первым главой ведомства, при котором британские миротворческие силы будут размещены на территории Украины. По словам министра, в рамках миротворческой инициативы уже создан действующий штаб из 70 человек.