Истинная победа в специальной военной операции, по мнению заместителя командира 810-й бригады морской пехоты, подполковника Ивана Комарова, — это осознание Украиной, что её стравили с Россией. Он выразил надежду, что когда-нибудь страны снова будут жить в мире.

«Для меня победа — когда они осознают, что нас стравили. Когда мы Украину обнимем и отмоем от этой грязи. Я надеюсь, что мы ещё будем жить в мире, как раньше. Недаром говорят: после драки дружба крепче», — отметил кавалер четырёх орденов Мужества в интервью «Ленте.ру».

Офицер подчеркнул, что ему по-человечески жалко украинский народ, но вина лежит не на России — была угроза безопасности, и действовать пришлось вынужденно. Он также рассказал о пленных украинских военных, многие из которых попали на фронт не по своей воле, а теперь желают остаться в России.

Ранее вернувшийся из плена российский лётчик раскрыл всю правду о зверствах СБУ. За год плена офицер прошёл через изоляторы и колонии разных городов Украины, включая застенки СБУ и ГУР.