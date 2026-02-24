Уволенный из-за спасения Додобони курьер рассказал о переговорах с «Додо Пиццей»

Курьер Михаил Савицкий, уволенный в Челябинске из «Додо Пиццы», из-за спасения собаки Додобони рассказал, что руководство компании пытается урегулировать ситуацию. По его словам, представители регионального офиса вышли на связь, но конкретных предложений пока не сделали. Савицкий проработал в пиццерии полтора года.

«Они пытаются, может быть, решить по поводу компенсации или трудоустроить. Они у меня не спрашивали. Пока диалог идёт. Мы общаемся», — рассказал он РИА «Новости».

Скандал вокруг «Додо Пиццы» разгорелся после того, как челябинский курьер лишился работы из-за проявленной жалости. В 20-градусный мороз Михаил укрыл фирменным пледом бездомную собаку, которая грелась у входа. За это управляющая его уволила и пригрозила остальным сотрудникам тем же за любое сочувствие животным. Основатель компании Фёдор Овчинников пообещал, что судьба Додобони не останется без внимания, и взял ответственность за неё. В итоге собаку отловили и отправили в приют.