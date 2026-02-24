Франция ушла в несознанку после доклада разведки о ядерном оружии для Украины
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Посольство Франции в России назвало «сплошным враньём» и провокацией данные Службы внешней разведки России о планах вместе с Британией передать Украине ядерное оружие. Об этом французские дипломаты заявили РБК.
«Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньём», — сказали дипломаты.
Представители французского посольства отметили, что российские власти хорошо знают, как следует расценивать такого рода провокации «со стороны некоторых правительственных организаций».
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Великобритания и Франция якобы всерьёз обсуждают возможность передачи Украине ядерного оружия. При этом, по данным ведомства, Германия отказалась участвовать в этой авантюре.
