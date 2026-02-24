Глава Евросовета заявил, что Россия не должна добиться успеха за столом переговоров

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Россия не должна добиться выгодных для себя условий в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве.

«России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров», — сказал Кошта.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кайя Каллас объявила о сокращении российской миссии при Евросоюзе. Она сообщила, что решила сократить штат до 40 человек. Также Каллас заявила, что министры ЕС не согласовали новый пакет санкций против России из-за позиции Словакии и Венгрии. Переговоры с ними продолжаются на всех уровнях.